Cotrim insiste que denúncia por assédio sexual será "cabalmente esclarecida" em tribunal

O candidato presidencial Cotrim Figueiredo reiterou hoje que a denúncia de assédio sexual por parte de uma ex-assessora parlamentar da IL será "cabalmente esclarecida em tribunal" porque "não tem nada a esconder".

"Todos os factos serão apurados em tribunal. Não tenho nada a esconder e falarei com todo o gosto", disse Cotrim Figueiredo, depois de confrontado pelos jornalistas sobre um comunicado emitido pela alegada vítima, Inês Bichão, onde refere que a "veracidade dos factos" será apurada nos tribunais.

O candidato, apoiado pela IL, revelou que, ainda hoje, vai submeter uma queixa-crime por difamação.

Visivelmente irritado pela insistência dos jornalistas sobre o tema, que foi conhecido na segunda-feira, o também eurodeputado insistiu que o mesmo o desvia da sua campanha que é, na sua opinião, "provavelmente o propósito de quem pôs isto a circular".

"Eu não estou a dizer que foi a pessoa em si, alguém fez isto e está a conseguir. Vocês estão a ser completamente instrumentalizados para usar este caso para dinamitar a minha campanha nos últimos dois dias", referiu.

Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, Inês Bichão revela que os factos em causa foram reportados em sede interna no decurso de 2023.

"Não tive qualquer conhecimento da matéria", frisou o antigo líder da IL que pronunciou hoje, pela primeira vez, o nome de Inês Bichão.