Obra infantil inspirada na Floresta Laurissilva já está disponível

O livro infantil 'O bis-bis Simão', da autoria e ilustração de João Pedro Gonçalves, escritor e professor de artes visuais, madeirense, já se encontra disponível.

Dirigida a crianças dos 4 aos 8 anos, a obra desenvolve uma narrativa sensível e imaginativa inspirada na Floresta Laurissilva da Madeira, elemento central do universo simbólico da história. Através da personagem principal, o livro promove o contacto com a natureza, a escuta e a imaginação, aproximando os mais novos do património natural da Região.

Além da edição em livro, 'O bis-bis Simão' pode ser apresentado em sessões de leitura e actividades criativas destinadas a escolas, bibliotecas e outros espaços culturais.