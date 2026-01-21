Helena Leal destaca papel do poder local na promoção de estilos de vida saudáveis

A vereadora da Câmara Municipal do Funchal com os pelouros do Desporto e da Saúde destacou, esta tarde, o papel do poder local na promoção de estilos de vida saudáveis, potenciados através de uma prática desportiva acessível, regular e inclusiva.

Helena Leal falava na cerimónia de abertura da conferência internacional 'Football is Medicine 2026', evento organizado pela Universidade da Madeira, tendo a autarquia funchalense como parceira, que teve início hoje e que, durante os próximos dias, vai trazer à Região vários especialistas de renome internacional na área das ciências do desporto e da saúde, que, entre outros aspectos, vão abordar o papel do futebol e do desporto na promoção da saúde e do bem-estar.

Na ocasião, a autarca apontou o desporto como uma ferramenta essencial de inclusão, saúde, educação e coesão social. Nessa linha, destacou o investimento da Câmara do Funchal na criação e requalificação de infraestruturas desportivas, no apoio ao movimento associativo e na dinamização de programas municipais, em pareceria com outras entidades, que promovem a actividade física ao longo de todo o ciclo de vida, da infância à população sénior.

Helena Leal notou que "as autarquias são agentes privilegiados na concretização de políticas públicas que ligam o desporto à saúde, à educação e à qualidade de vida", referindo, de seguida, a existência de várias estruturas municipais que promovem a actividade física sénior com cerca de 2.700 frequentadores mensais.

Focando o tema do encontro científico, cujos trabalhos decorrerão no Colégio dos Jesuítas, a vereadora destacou o facto de o desporto ir muito além da competição, assumindo-se como um instrumento de prevenção da doença, promoção do bem-estar mental, envelhecimento ativo e inclusão social.