Rubina Leal apela ao "voto em consciência"

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, sublinha que "as Eleições Presidenciais são um momento decisivo para Portugal".

Num contexto internacional marcado pela incerteza, à boca das urnas Rubina Leal referiu que elegemos hoje a primeira figura do nosso País, que tem "um papel essencial para a garantia de estabilidade que tanto se almeja".

A presidente do Parlamento Madeirense relembrou que há quatro anos, em 2021, registou-se a mais elevada abstenção em eleições presidenciais, pelo que importa "reforçar a pertinência da participação cívica, de honrar o voto, especialmente numa decisão tão crucial como a de hoje".

"É fundamental exercer, em consciência, um direito inalienável de todos nós, que consiste no direito ao voto. Esta continua a ser a maior arma ao alcance de cada cidadão para fazer a diferença e contribuir para o futuro colectivo", sintetizou Rubina Leal citada em nota de imprensa.