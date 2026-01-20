A ACIF – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira e a Direcção Regional do Ambiente e Mar dinamizaram duas sessões do Workshop de Promoção da Circularidade Regional dos Têxteis.

As acções, realizadas no âmbito do projecto TEXTIL, tiveram como principal objectivo o mapeamento e a caracterização do ecossistema têxtil na Região Autónoma da Madeira, permitindo identificar os principais intervenientes, dinâmicas e cadeias de valor associadas.

No decorrer dos trabalhos, foram ainda identificados desafios e oportunidades para a implementação de acções e modelos de gestão circular no sector têxtil, numa perspectiva integrada de sustentabilidade ambiental e económica.

O projecto INTERREG MAC TEXTIL (1/MAC/2/2.6/0096), aprovado no âmbito do Programa de Cooperação Interreg VI-D Madeira-Açores-Canárias (MAC) – INTERREG MAC 2021-2027, é uma iniciativa que pretende contribuir para a transformação do sector têxtil nas regiões da Macaronésia, promovendo práticas sustentáveis e circulares.