Escola Gonçalves Zarco cumpre a tradição de 'varrer os armários' na Quinta Vigia

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco cumpriu esta quinta-feira, 15 de Janeiro, a tradição de 'varrer os armários' na Quinta Vigia, a residência oficial do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Em nota emitida, a instituição de ensino destaca que a tradição, que se cumpre há vários anos, contou com a presença de alunos, técnicos e docentes da Unidade de Ensino Especializado, discentes da turma 1 do 5.º ano de escolaridade e a respectiva directora de turma, professores do grupo disciplinar de Educação Musical e das Modalidades Artísticas, acompanhados pelo presidente do Conselho Executivo.

Além das quadras cantadas, com o intuito de realçar as caraterísticas do povo madeirense e apelar à boa governação do Presidente do Governo Regional, todos os participantes abrilhantaram a sua apresentação com as vassouras construídas com materiais por eles reciclados.

Segundo o presidente do Conselho Executivo da 'Gonçalves Zarco', Ricardo Barcelos, a actividade proporcionou "momentos de convívio e de uma verdadeira inclusão de todos os alunos participantes, representativos das valências que o estabelecimento de ensino possui, sendo um reflexo do trabalho diário desenvolvido pelo estabelecimento de ensino".

A tradição do 'varrer dos armários' tem-se repetido ao longo dos últimos anos e visa, designadamente, divulgar e perpetuar as tradições culturais e a música tradicional madeirense junto dos alunos, indo ao encontro dos princípios subjacentes ao projeto da Regionalização do Currículo da disciplina de Educação Musical. Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco

"Visivelmente satisfeito" pela presença de alunos da Unidade de Ensino Especializado, técnicos, docentes e do presidente do Conselho Executivo da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco na Quinta Vigia, o Presidente do Governo Regional da Madeira começou por agradecer a disponibilidade de “tão grande comitiva” ter aceitado o convite formulado no ano transacto, e munido de uma vassoura entoou algumas das estrofes cantadas pelos alunos.

Seguiu-se a “foto de família”, para mais tarde recordar, e posteriormente um lanche para toda a comitiva.