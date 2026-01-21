Sindicato convoca conferência de imprensa para exigir avanço do CCT

O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas vai realizar uma conferência de imprensa amanhã, dia 22 de Janeiro, pelas 10 horas, à porta da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude. Em causa está o atraso na publicação do Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) para as Instituições de Solidariedade Social e Misericórdias da Região, cuja publicação foi prometida pela secretária regional para este mês de Janeiro. No entanto, com o mês a aproximar-se do fim, o sindicato denuncia que ainda não foi convocado para a negociação da proposta do CCT.

Segundo nota à imprensa, o sindicato diz que existe consenso entre todas as partes envolvidas, Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Instituições de Solidariedade Social, Misericórdias e o próprio sindicato, quanto à importância fundamental da criação de um CCT regional. Diz ser igualmente reconhecido que o CCT da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social não valoriza nem reconhece devidamente os trabalhadores, que desempenham um papel essencial e prestam um contributo determinante à sociedade.

Apesar deste entendimento generalizado, o sindicato considera que apenas a estrutura sindical tem demonstrado um verdadeiro empenho em acelerar o processo, alertando para a necessidade urgente de concluir a proposta do CCT e garantir condições de trabalho justas e dignas para os profissionais do sector social na Região.