A atravessar a pior fase da temporada em termos de resultados – dois empates e duas derrotas nas últimas quatro jornadas – o Nacional ainda não venceu em 2026.

Depois de mais um mau resultado, derrota com o Gil Vicente, o defesa-central Zé Vítor, segundo melhor marcador da equipa na presente temporada com quatro golos, é da opinião que o Nacional deveria, contudo, ter mais que os 17 pontos até agora conquistados em virtude do nível exibicional que os alvinegros têm demonstrado.

“Com o Gil Vicente fizemos um bom jogo. Infelizmente foi um jogo que foi decidido no detalhe. Temos, por isso, que continuar a trabalhar e estar atentos aos detalhes que muitas vezes fazem a diferença. A verdade é que deveríamos ter muitos mais pontos. Infelizmente o detalhe não tem vindo para nós. Tem sido sempre contra nós. Só saímos desta situação com trabalho.”