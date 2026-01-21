Sílvia Silva defende o recurso ao Tribunal Constitucional para travar medida do Governo

A deputada do PS Sílvia Silva comentou a intervenção de Rafael Nunes, sobre a imposição de registo para acesso a trilhos e levadas e partilha das críticas ao Governo Regional.

O PS também solicitou os documentos que levaram à decisão do Governo Regional que impõe um registo aos madeirenses para acesso a partes do território regional.

Sílvia Silva propõe ao JPP que se associe ao PS para um recurso ao Tribunal Constitucional para avaliar a legalidade da medida do governo.