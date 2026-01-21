Caracóis do Parque Ecológico do Funchal em foco palestra
Iniciativa integra 'Sábados no Parque', promovido pela Câmara Municipal do Funchal
A iniciativa 'Aos Sábados no Parque', promovida pela Câmara Municipal do Funchal, regressa com uma sessão especial dedicada aos caracóis, destacando a sua importância para os ecossistemas.
Sob o tema 'Pequenos, Lentos e Importantes: Os Caracóis do Parque Ecológico do Funchal', a actividade terá lugar, sábado, 24 de Janeiro, entre as 10h00 e as 12h30, no Parque Ecológico do Funchal.
A sessão promete proporcionar uma experiência educativa e de contacto directo
com a natureza, dando a conhecer o papel fundamental destes moluscos no
equilíbrio ambiental.
A sessão será dinamizada pelo Biólogo de conservação e malacólogo, Dinarte Teixeira, elemento do Grupo de Especialistas em Invertebrados das Ilhas do Atlântico da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN SSC AIISG).
Contará com uma apresentação teórica, seguida de uma saída de campo para procura activa dos caracóis e finalizando com a sua identificação no laboratório.
Neste âmbito, a Câmara Municipal do Funchal convida todos os cidadãos, em especial os amantes da natureza, a participarem nesta excelente oportunidade para aprofundar o conhecimento sobre estes seres vivos e aprender como se enquadram nos seus microhabitats.
Programa da Sessão (24 de janeiro):
10h00 - Apresentação sobre os caracóis
10h30 - Saída de campo para observação direta
11h30 - Identificação dos caracóis à lupa binocular, avaliação dos critérios de
identificação e discussão de resultados.
A sessão inclui uma componente de campo, pelo que se recomenda o uso de calçado confortável e vestuário adequado.
A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia, pois o número de vagas é limitado a 30 participantes.
Os interessados poderão inscrever-se através do seguinte link:
https://forms.gle/UQF5hooJCtgjymL16
Para mais informações, poderá contactar-nos via e-mail [email protected]