Caracóis do Parque Ecológico do Funchal em foco palestra

A iniciativa 'Aos Sábados no Parque', promovida pela Câmara Municipal do Funchal, regressa com uma sessão especial dedicada aos caracóis, destacando a sua importância para os ecossistemas.

Sob o tema 'Pequenos, Lentos e Importantes: Os Caracóis do Parque Ecológico do Funchal', a actividade terá lugar, sábado, 24 de Janeiro, entre as 10h00 e as 12h30, no Parque Ecológico do Funchal.

A sessão promete proporcionar uma experiência educativa e de contacto directo com a natureza, dando a conhecer o papel fundamental destes moluscos no equilíbrio ambiental.



A sessão será dinamizada pelo Biólogo de conservação e malacólogo, Dinarte Teixeira, elemento do Grupo de Especialistas em Invertebrados das Ilhas do Atlântico da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN SSC AIISG).

Contará com uma apresentação teórica, seguida de uma saída de campo para procura activa dos caracóis e finalizando com a sua identificação no laboratório.

Neste âmbito, a Câmara Municipal do Funchal convida todos os cidadãos, em especial os amantes da natureza, a participarem nesta excelente oportunidade para aprofundar o conhecimento sobre estes seres vivos e aprender como se enquadram nos seus microhabitats.

Programa da Sessão (24 de janeiro):

10h00 - Apresentação sobre os caracóis

10h30 - Saída de campo para observação direta

11h30 - Identificação dos caracóis à lupa binocular, avaliação dos critérios de identificação e discussão de resultados.



A sessão inclui uma componente de campo, pelo que se recomenda o uso de calçado confortável e vestuário adequado.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia, pois o número de vagas é limitado a 30 participantes.

Os interessados poderão inscrever-se através do seguinte link:

https://forms.gle/UQF5hooJCtgjymL16



Para mais informações, poderá contactar-nos via e-mail [email protected]