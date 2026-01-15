Cuidados paliativos e a sua humanização em foco na UMa

O auditório do edifício da Reitoria da Universidade da Madeira (UMa), no Colégio dos Jesuítas, recebe, hoje, a partir das 9 horas, o II Seminário Internacional e V Workshop de Cuidados Paliativos, uma iniciativa da Escola Superior de Saúde daquela universidade, que, em conjunto com a Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros, se propõe a abordar o acesso das pessoas e das famílias aos cuidados paliativos e à humanização de cuidados, direitos fundamentais legalmente instituídos.

Do programa que se prolonga até bem perto das 17 horas, destacam-se as intervenções de José Carlos Bermejo, director do Centro para la Humanización de la Salud- Tres cantos, de Madrid, que irá falar sobre ‘Cuidados Paliativos como garante da humanização’; e de Catarina Pazes, presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, que falará sobre o ‘Acesso Universal aos Cuidados Paliativos: Assegurar a Humanização’.

A humanização dos cuidados é, cada vez mais, uma necessidade face aos desafios que se colocam nos dias de hoje perante o sofrimento decorrente de doença incurável ou grave, sobretudo em fase avançada e progressiva.

Mas há mais a ter em conta na agenda desta quinta-feira, dia 15 de Janeiro.

Agenda

09h30 - reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal.

10h00 - Rubina Leal preside à reunião da Conferência dos Representantes dos Partidos, na Assembleia Legislativa da Madeira.

11h30 - ‘Sabores no Museu’ - Milho Guisado, dinamizado pela ‘Biqueira’, no Museu Etnográfico da Madeira.

14h30 – Varrer dos Armários, no Porto Santo, passando por vários estabelecimentos de ensino e outras unidades públicas.

15h00 - a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira reúne com o Comandante Operacional da Madeira, Major-General Paulo Jorge Lopes da Silva.

16h00 - apresentação da ‘Maratona do Funchal / Meia Maratona / Mini’, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal.

17h00 - Sessão Solene do Dia da Freguesia de Santa Cruz, com a entrega de prémios no âmbito do Concurso de Natal, na Praça Dr. João Abel de Freitas.

18h30 - apresentação do livro ‘De Profundis - Pensar e Acreditar Depois de Auschwitz, do Padre João Gonçalves. Apresentação terá lugar no Museu de Arte Sacra do Funchal.

22h00 - actuação do grupo ‘ÁTOA’, na Praça Padre Patrocínio Alves, em Santa Cruz, no âmbito das Festas em Honra do Senhor Santo Amaro.

Efemérides

1911 - Sai o primeiro número do jornal 'República', fundado por António José de Almeida, mais tarde Presidente da República Portuguesa.

1918 - Grande Guerra de 1914-1918. Desembarca em França o segundo contingente português, comandado pelo tenente-coronel Tristão da Câmara Pestana.

1922 - A Irlanda constitui-se Estado Livre e independente, sob a direção de Michael Collins. Em 1937, através de plebiscito, toma o nome de Eire.

1929 - Nasce o norte-americano Michael King, Jr. - Martin Luther King, Jr. -, ministro batista e activista social que liderou o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos da América desde meados da década de 1950. Prémio Nobel da Paz em 1964 "pela sua luta não violenta pelos direitos civis da população afro-americana".

Foto Arquivo

1962 - Portugal abandona a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) durante o debate sobre Angola que punha em causa a política do ditador Oliveira Salazar.

1973 - O Presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, põe fim à ofensiva norte-americana no Vietname. O acordo de cessar-fogo será assinado a 27 de janeiro.

1973 - O Papa Paulo VI assegura à primeira-ministra israelita, Golda Meir, que o Vaticano é a favor da internacionalização da cidade de Jerusalém.

1975 - É assinado o Acordo de Alvor, no Algarve, entre o Estado português e a Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), no qual Portugal reafirma solenemente o reconhecimento do direito do povo angolano à independência.

1988 - Portugal e a República Popular da China trocam os instrumentos de ratificação da declaração conjunta sobre a devolução de Macau.

Foto Shutterstock

1994 - O Presidente da República, Mário Soares, preside à cerimónia de inauguração do Monumento aos Combatentes do Ultramar, em Lisboa.

2001 - A Portugal Telecom anuncia a assinatura de um contrato promessa de compra e venda de uma participação de controlo na brasileira Global Telecom, por 1,21 mil milhões de dólares (cerca de 258 milhões de contos).

2001 - Lançamento da Wikipédia, enciclopédia online multilingue, pelos norte-americanos Jimmy Wales (empresário da web) e Larry Sanger (filósofo).

2006 - Aterra numa base no deserto do Utah, oeste dos Estados Unidos, a cápsula da sonda Stardust, da agência espacial norte-americana NASA, com poeiras de estrelas e cometas essenciais para a análise do sistema solar.- A pediatra socialista Michelle Bachelet, 54 anos, é eleita Presidente do Chile.2007 - A primeira vacina contra o cancro do colo do útero é posta à venda nas farmácias portuguesas.

2006 - A nova Lei das Finanças Locais, lei nº. 2/2007, emitida pela Assembleia da República, é publicada em Diário da República. É revogada a Lei nº. 42/98 de 6 de agosto.

2008 - A FDA, agência norte-americana de regulamentação dos produtos alimentares e do medicamento, dá luz verde à comercialização de produtos provenientes de animais clonados apesar das fortes reticências dos consumidores, de algumas indústrias e do Congresso.

Foto Arquivo

2009 - O piloto do voo 1549 da US Airways, Chesley "Sully" Sullenberger, aterra o avião no rio Hudson, em Manhattan, Estados Unidos, após a paragem dos reatores, no início do voo. Os 155 ocupantes saem ilesos.

2016 - A Assembleia da República aprova, na generalidade, os projetos do Partido Comunista Português (PCP), "Os Verdes", Bloco de Esquerda (BE) e Partido Socialista (PS) para a reposição aos trabalhadores em funções públicas do horário de trabalho de 35 horas semanais.

2019 - O parlamento britânico reprova de forma expressiva o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia negociado pelo Governo da primeira-ministra, Theresa May, com Bruxelas, com 432 votos contra e 202 a favor.

Foto Shutterstock

2020 - Covid-19. O Japão anuncia o primeiro caso de uma pneumonia viral, causada por um novo tipo de coronavírus, com origem na cidade chinesa de Wuhan, onde matou já uma passou e infetou 40.

2021 - O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, confirma a sua demissão e a de todos os ministros do executivo, na sequência de um escândalo relacionado com má gestão de benefícios sociais para o pagamento de creches, com prejuízo para milhares de famílias.

2024 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decreta a dissolução do parlamento e a convocação de eleições legislativas antecipadas para 10 de março, oficializando o anúncio feito ao país em 09 de novembro após demissão de António Costa, cujo nome foi associado ao processo judicial Influencer.

Foto DR/Arquivo

Pensamento do dia