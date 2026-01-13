Milho Guisado para conhecer nos Sabores do Museu Etnográfico da Madeira

O ciclo de oficinas gastronómicas 'Sabores no Museu' prossegue esta quinta-feira, 15 de Janeiro, no Museu Etnográfico da Madeira, com a receita de Milho Guisado. A sessão realiza-se pelas 11h30, e será, como habitual, dinamizada por Sandra Cardoso, mais conhecida como 'A Biqueira'.

A receita foi recolhida no Funchal, através de Ana Paula Freitas, que partilhou a memória de um milho preparado de forma diferente do mais habitual noutras zonas da ilha. Tradicionalmente associado às couves, com variações que incluem favas, semilhas ou torresmos, o milho surge aqui guisado, com refogado e chouriço.

Trata-se de um prato completo, pensado para ser consumido sem necessidade de outro acompanhamento. A versão do milho reflecte a diversidade das práticas alimentares madeirenses e a forma como um mesmo ingrediente assume diferentes expressões consoante os contextos familiares e locais.

A oficina é destinada a pessoas de todas as idades, com lotação limitada a 50 participantes. As inscrições podem ser feitas através do email [email protected] ou do telefone 291 145 326.

'Sabores no Museu' é promovido pelo Museu Etnográfico da Madeira, em parceria com a Associação Atremar a Ilha, e procura aproximar o público das práticas alimentares que marcaram a vida quotidiana da Madeira. Cada sessão combina cozinha, memória e diálogo com quem guardou estes saberes e continua a transmiti-los.

O Museu Etnográfico da Madeira é tutelado pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, e, neste mês de janeiro.

Em nota emitida, o gabinete do secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura aponta que Eduardo Jesus "destaca a relevância da valorização das tradições gastronómicas da Região, salientando que a salvaguarda de receitas, técnicas e memórias ligadas à alimentação representa igualmente a preservação da identidade, do território e da comunidade madeirense". O responsável acrescenta, diz a nota, que projectos como o 'Sabores no Museu' "desempenham um papel fundamental no reforço dos laços entre gerações, incentivando a partilha de conhecimento e afirmando a Madeira como um destino que respeita e celebra os seus saberes ancestrais".