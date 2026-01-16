Nasceram mais 40 bebés em Novembro do que há um ano

Em Novembro de 2025 nasceram mais 40 bebés na Região Autónoma da Madeira (RAM) do que em igual período de 2024, sendo o mês com mais nascimentos no ano passado (restam dados de Dezembro), contribuindo, ainda que ligeiramente para o aligeirar do saldo natural negativo, uma vez que também os óbitos aumentaram, mas esse mês foi apenas o quarto com menor número mortes em 11 meses de 2025.

Assim, segundo dados divulgados esta sexta-feira, foram averbados "223 óbitos, valor superior ao observado em Novembro de 2024 (mais 27 óbitos; 13,8%)", com um acumulado de Janeiro a Novembro a situar-se em "2.606 óbitos, mais 263 do que no período homólogo (+11,2%)".

Segundo a Direção Regional de Estatística da Madeira, "a avaliação do 'excesso de mortalidade', que compara os óbitos do mês em referência (223 óbitos) com a média dos valores do mesmo mês dos anos de 2016 a 2019 (207 óbitos, em média), mostra que houve um excesso de mortalidade de 8,0%, refletindo o facto de, no conjunto daqueles anos, o número de óbitos ter sido quase sempre inferior ao valor registado em Novembro de 2025".

Uma vez mais, como em quase todos os meses, "em Novembro de 2025, não foram averbados óbitos com menos de 1 ano nem fetos-mortos".

Já quanto ao tema do título, "em Novembro de 2025, contabilizaram-se 178 nados-vivos, correspondendo a uma subida de 29,0% relativamente ao mês homólogo de 2024 (mais 40 nascimentos)", pelo que acrescidos aos restantes 10 meses, o número total de nados-vivos registados ascendeu a 1.585, "inferior ao verificado no mesmo período de 2024 em 2,2% (menos 36 nados-vivos)", salienta a DREM.

Foto DREM

Assim, "da diferença entre nados-vivos e óbitos resultou um saldo natural negativo de 45 indivíduos em Novembro de 2025, menos penalizador que no mês homólogo, no qual registou o valor de -58", destaca a DREM.

Mesmo assim, "nos primeiros onze meses de 2025, o valor acumulado do saldo natural foi de -1.021, apresentando um agravamento relativamente ao observado no mesmo período de 2024 (-722)".

Por fim, "no décimo primeiro mês de 2025, celebraram-se 90 casamentos, correspondendo a uma subida de 4,7% relativamente ao número de casamentos realizados em Novembro de 2024 (mais 4 casamentos)", contribuindo, aliás, para que de Janeiro a Novembro tenham sido "celebrados 1.179 casamentos, mais 49 (+4,3%) do que no período homólogo".

Mortalidade em Portugal aumenta 15,8% em Dezembro face ao mês homólogo de 2024



Segundo o INE, que em termos de mortalidade divulga sempre o mês em adiantado, "em Dezembro de 2025, registaram-se 12.669 óbitos, mais 3.250 (+34,5%) do que no mês precedente. Comparativamente com o mês homólogo de 2024, registou-se um acréscimo de 1.729 óbitos (+15,8%). O número de óbitos de crianças com menos de 1 ano foi de 20, valor igual ao de Dezembro 2024", refere no resumo divulgado também esta sexta-feira.

"No total, em 2025, registaram-se 122.151 óbitos em Portugal, valor superior ao de 2024 (119.027), representando um acréscimo de 3.124 óbitos (+2,6%)", acrescenta.

Quanto aos nascimentos, há um aumento menos expressivo no país. "Em Novembro de 2025, registaram-se 7.400 nados-vivos, menos 164 (-2,2%) do que em Outubro de 2025, mas mais 293 (+4,1%) do que no mês homólogo de 2024", frisa.

Em relação à diferença entre nascimento e mortes, "em Novembro de 2025, o saldo natural foi de -1.985, tendo-se desagravado em relação ao do mês homólogo de 2024, quando registou o valor de -2.304".

Por fim, "em Novembro de 2025, celebraram-se 2.076 casamentos, menos 1.676 (-44,7%) do que em Outubro de 2025, mas mais 210 (+11,3%) do que em Novembro de 2024", conclui o Instituto Nacional de Estatística .