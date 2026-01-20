Baleia em avançado estado de decomposição detectada na baía de Câmara de Lobos
Uma baleia de grande porte, em avançado estado de decomposição, foi detectada esta tarde na baía de Câmara de Lobos, mobilizando meios da Capitania do Porto do Funchal para o local.
Segundo foi possível apurar, elementos da Capitania deslocaram-se à zona costeira para avaliar a situação e definir a melhor forma de remover o animal, tendo em conta a sua dimensão, o estado de decomposição e as condições do mar. Nesta fase, as autoridades encontram-se a analisar as opções técnicas disponíveis para a retirada em segurança.
A presença do animal tem gerado atenção junto à orla costeira, uma vez que a baía de Câmara de Lobos é uma área frequentemente utilizada para actividades marítimas e de lazer, além de ser um ponto de interesse turístico.
A remoção de cetáceos de grande porte exige meios especializados e planeamento cuidado, não só por razões de segurança, mas também por questões ambientais e de saúde pública, atendendo aos gases libertados durante o processo de decomposição.
Até ao momento, não são conhecidas as causas da morte do animal. A Capitania continuará a acompanhar a situação e deverá articular com outras entidades competentes as operações necessárias para a retirada da baleia da baía.
