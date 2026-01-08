Etnomusicólogo Jorge Castro Ribeiro deu conferência no Conservatório da Madeira

O etnomusicólogo e director do Curso do programa doutoral de Universidade Aveiro, Jorge Castro Ribeiro deu esta manhã uma conferência sobre ‘’Atlas Atlântico Sensível’ um projecto de investigação sobre instrumentos, história e memórias e encontros musicais, no Conservatório - Escola das Artes da Madeira, Eng. Peter Clode.

O especialista na alocução fez uma viagem pelo impressionante mundo da música e das práticas musicais que incluiu a Madeira, Açores, Cabo Verde e o Brasil e explicou que um dos primeiros trabalhos de investigação da sua carreira foram feitas na Região com o Rui Camacho da Associação Xarabanda e o antropólogo Jorge Torres no qual fizeram um levantamento de práticas musicais.

“Em 2018 desenvolvi e coordenei um trabalho de investigação ‘Atlas Atlântico Sensível’ o que nós quisemos foi estudar e valorizar práticas musicais, gentes e instrumentos com especial enfoco nos coordofones que circulam no corredor atlântico entre Portugal e Brasil e portanto o arquipélago de Madeira e dos Açores e Cabo Verde estavam no caminho que fazia historicamente a ligação entre Portugal e o Brasil. A nossa ideia , se andaram pessoas de um lado para o outro certamente andou música e instrumentos musicais, e por isso fomos ver o que encontramos disso na altura frisou.

O etnomusicólogo Jorge Castro Ribeiro está na Região para fazer esta noite a apresentação pública da inédita obra do Cancioneiro - Música Tradicional Madeirense no Teatro Baltazar Dias às 20 horas, uma obra publicada pela Associação Xarabanda.