Escola Padre Manuel Álvares promove encontro regional pela Paz no Campanário

A Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, da Ribeira Brava, vai assinalar o Dia Escolar da Não Violência e da Paz, entre as 9h30 e as 12h30 do próximo dia 30 de Janeiro, com um encontro regional que reunirá mais de 300 alunos de seis concelhos da Região Autónoma da Madeira, a decorrer no edifício do Campanário.

A iniciativa, desenvolvida no âmbito do Projeto Living Peace International, enquadra-se no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), que promove sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Desde 2022, a escola tem vindo a trabalhar de forma consistente na promoção da cultura da paz, envolvendo professores, alunos e a comunidade em geral.

Este ano, o evento decorre sob o lema "Gotas de Paz, Rios de Esperança", com o objectivo de transformar "pequenas acções individuais em grandes correntes de esperança colectiva". O encontro terá um carácter intergeracional e contará com a participação de escolas do 1.º Ciclo ao Ensino Secundário, entidades locais, população sénior, organizações e empresas, reforçando os laços comunitários e o compromisso com valores universais como a paz, a solidariedade e a cidadania.

O programa inclui jogos de cooperação, workshops e exposições, a 'Marcha Branca da Paz' (com sugestão de uso de vestuário branco), um espectáculo com intervenções artísticas, um momento simbólico de um minuto de silêncio pela paz, um memorial em homenagem às vítimas da guerra e o lançamento do "Dado da Paz".

A organização destaca a dimensão inédita desta edição, que se assume como um marco regional na promoção da educação para a paz, visando "construir pontes de esperança e mobilizar a sociedade para a responsabilidade colectiva de viver em paz”.

Em caso de condições atmosféricas adversas, a actividade será adiada para o dia útil seguinte, uma vez que o evento é num sábado