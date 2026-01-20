Ocupação de contentores no Caniçal permanece isenta de taxas até Agosto

A Secretaria Regional de Economia e a Administração dos Portos da Madeira (APRAM) decidiram prolongar o período de isenção das taxas pela ocupação dos contentores no terrapleno do porto do Caniçal. A medida que já tinha sido proposta pela Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF) e atendida pelo Governo Regional, em Novembro do ano passado, foi agora prolongada até ao final das obras, o que deve acontecer em Agosto deste ano.

À saída reunião realizada esta tarde, António Jardim Fernandes, presidente da ACIF, justificou o pedido dos empresários com o condicionamento que as obras provocam na operação de retirada dos contentores. "É uma solução que, para ambas as partes, funciona bem e saudamos que fomos atendidos nesta prorrogação", vincou o representante dos empresários.

Recorde-se que a isenção de taxas para a permanência de contentores no porto do Caniçal passou de 3 para 6 dias, e era para vigorar até meados deste mês.

O Secretário Regional da Economia explicou que "atendendo a todos os constrangimentos e condicionamentos que existem no porto do Caniçal, quer pelas obras quer pelo aumento da carga transportada, na ordem dos 25% nos últimos 5 anos, faz sentido que o Governo aceite esta pretensão das empresas, que nos chega por via da ACIF", rematou José Manuel Rodrigues.

Economia com perspectivas positivas em 2026

A reunião desta tarde com a ACIF serviu, ainda, para perspectivar o novo ano económico. Governo e empresários esperam que 2026 seja um bom ano para a economia regional.

"Estamos, obviamente, condicionados pelas mudanças geoestratégicas mundiais e dependentes do que acontecer nalguns mercados emissores, particularmente Alemanha e Reino Unido, mas as perspectivas em termos de turismo são boas", adiantou José Manuel Rodrigues. "Há novas companhias a querer operar para a nossa Região e há sectores económicos que estão a emergir, particularmente os que estão ligados à inteligência artificial e às novas tecnologias, onde haverá uma grande aposta do Governo Regional e das empresas", referiu.

"Estamos convencidos que a Madeira continuará a crescer", concluiu José Manuel Rodrigues, que saudou, ainda, a cooperação institucional que tem havido entre a ACIF e o executivo madeirense.