“Primeiro a qualidade, depois as taxas”
Albuquerque defende cautela na actualização das taxas turísticas municipais
O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, afirmou à margem da abertura do novo espaço comercial ‘Ferreira’s Design Space’, no Funchal, que a aplicação de taxas turísticas deve ser precedida de melhorias na oferta e qualidade dos espaços turísticos.
“Antes de aumentar as taxas é fundamental fazer essa adaptação. Primeiro temos de oferecer melhor qualidade nos espaços públicos e turísticos, e depois, se necessário, pensar na atualização”, afirmou Albuquerque.
O governante sublinhou que aumentos prematuros podem afastar turistas e comprometer a competitividade da Madeira. Destacou também a reconversão de percursos turísticos, zonas de estacionamento e a melhoria de infraestruturas como essenciais para garantir uma experiência de qualidade.
“Não é admissível ter esplanadas com cadeiras de plástico ou publicidade desordenada. Temos de reorganizar estes espaços para proporcionar conforto e segurança aos visitantes, antes de questionar taxas”, concluiu.
ACIF alerta para risco de perda de coerência e impacto da proliferação de taxas no turismo
A ACIF, através de comunicado, manifesta a sua preocupação com a actual abordagem à gestão turística na Região e alerta para "os riscos associados à intenção, ou tentação, de alguns municípios aumentarem o valor da taxa turística", isto quando proliferam novas taxas sectoriais, nomeadamente as aplicadas a percursos pedestres, acessos a pontos de interesse e ao sector do rent-a-car.