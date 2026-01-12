“Primeiro a qualidade, depois as taxas”

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, afirmou à margem da abertura do novo espaço comercial ‘Ferreira’s Design Space’, no Funchal, que a aplicação de taxas turísticas deve ser precedida de melhorias na oferta e qualidade dos espaços turísticos.

“Antes de aumentar as taxas é fundamental fazer essa adaptação. Primeiro temos de oferecer melhor qualidade nos espaços públicos e turísticos, e depois, se necessário, pensar na atualização”, afirmou Albuquerque.

O governante sublinhou que aumentos prematuros podem afastar turistas e comprometer a competitividade da Madeira. Destacou também a reconversão de percursos turísticos, zonas de estacionamento e a melhoria de infraestruturas como essenciais para garantir uma experiência de qualidade.

“Não é admissível ter esplanadas com cadeiras de plástico ou publicidade desordenada. Temos de reorganizar estes espaços para proporcionar conforto e segurança aos visitantes, antes de questionar taxas”, concluiu.