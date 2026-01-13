Taxa de inflação na Madeira subiu para 3,5% em 2025

A variação média do Índice de Preços no Consumidor (IPC) na Região Autónoma da Madeira, em 2025, foi de 3,5%, superior em 0,2 pontos percentuais (p.p.) à registada no ano precedente (3,3%), revelou esta terça-feira, 13 de Janeiro, a Direcção Regional de Estatística.

O indicador de inflação subjacente, medido pelo índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, apresentou uma taxa de 3,2%, inferior em 0,5 p.p. ao observado no ano de 2024 (3,7%).

Segundo a DRE, os bens registaram uma taxa de 2,4% e os serviços de 4,8% (1,9% e 5,3% em 2024, respectivamente).

Destacaram-se, pelos maiores aumentos, as classes de “Restaurantes e hotéis” (10,0%), “Saúde” (4,7%) e de “Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis” (4,1%), enquanto a classe das “Comunicações” (-0,6%) apresentou a maior variação negativa.

A nível nacional, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) registou, em 2025, uma taxa de variação média de 2,3%, o que corresponde a uma diminuição de 0,1 p.p. face ao ano anterior (2,4%).

Em termos homólogos, ou seja, na comparação de dezembro de 2025 com o mesmo mês de 2024, a variação de preços situou-se em 3,1% na Região (2,2% no País), menos 0,2 p.p. do que no mês anterior (3,3%).

Em termos mensais, a variação dos preços em dezembro de 2025 foi de 0,7%, após uma diminuição de 0,8% no mês anterior. A nível nacional, esta taxa fixou-se em 0,1%, após uma variação negativa de 0,3% no mês precedente.

Em Dezembro de 2025, o valor médio das rendas de habitação por metro quadrado de área útil, na Região, registou uma variação mensal de 0,3% e uma variação homóloga de 6,9% (0,5% e 7,3%, respetivamente, no mês anterior). Entre 2024 e 2025, as rendas aumentaram 7,3%.