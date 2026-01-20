Centro de Dados reforça segurança tecnológica da Região

O presidente do Governo Regional afirmou, esta terça-feira, que o novo Centro de Dados da Empresa de Electricidade da Madeira (EEM), em construção junto à subestação das Virtudes, no Funchal, é uma infra-estrutura estratégica para a Região, comparável ao aeroporto ou ao porto, pela importância que assume na segurança e modernização dos serviços públicos.

Durante a visita à obra, Miguel Albuquerque explicou que o objectivo passa por concentrar num único pólo toda a infra-estrutura tecnológica do Governo Regional, incluindo a nuvem dos serviços públicos e do futuro Hospital Central e Universitário da Madeira, garantindo maior capacidade de armazenamento, elevada resiliência e protecção contra ciberataques. O projecto, financiado pelo PRR, representa um investimento de 15,5 milhões de euros e inclui ainda um centro redundante em Água de Pena, Machico, assegurando a continuidade do sistema. A obra física deverá ficar concluída em breve, estando os equipamentos operacionais antes do Verão.

Entretanto o vice-presidente da EEM, José Cotrim, explicou que o projecto assenta num modelo de redundância crítica, com dois centros de dados complementares, essenciais para assegurar a fiabilidade dos sistemas informáticos da Região. Destacou que, actualmente, a Administração Pública Regional depende fortemente da informática e da gestão de dados, tornando esta infra-estrutura indispensável para garantir a continuidade e a segurança da informação.

Segundo José Cotrim, o investimento resulta de uma estratégia regional integrada, que inclui a ligação por cabos submarinos ao exterior e a criação de condições técnicas avançadas para o armazenamento, processamento e protecção dos dados. O novo Centro de Dados das Virtudes irá servir a administração directa do Governo Regional, substituindo várias salas técnicas dispersas e com limitações operacionais.

O responsável adiantou ainda que a infra-estrutura será certificada com o nível Tier III por uma entidade internacional especializada, garantindo elevados padrões de disponibilidade e segurança. Além de alojamento de equipamentos, o centro irá disponibilizar serviços de computação, segurança informática e cibersegurança, posicionando a Região com uma das infra-estruturas tecnológicas mais avançadas do país.