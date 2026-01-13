Gabriel Veron oficializado como reforço do Nacional

O extremo brasileiro Gabriel Veron foi oficializado como reforço do Nacional. Veron vem por empréstimo do FC Porto até final da temporada. Nos últimos meses, actuou pelo Juventude, que desceu à Série B do Brasil. Realizou 13 partidas oficiais.

Nas primeiras declarações como jogador do Nacional, Gabriel Veron garante que está preparado para esta nova etapa na sua carreira.

"Estou sentindo muita confiança que este regresso ao futebol português será muito importante para mim. Sinto que tenho muito a mostrar no futebol e, por isso, só tenho que agradecer ao Nacional pela oportunidade. Estou pronto para o desafio. Estou muito feliz por estar no Nacional e de mim podem esperar muita entrega e a minha melhor versão. Certamente que será um resto de temporada muito incrível para nós.”

Desafiado a definir-se enquanto jogador, Gabriel Veron aponta a velocidade como um dos seus principais atributos.

“Sou um jogador muito rápido, que tem qualidade com a bola no pé.”