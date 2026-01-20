Tráfego cresce com rendimento e turismo, diz Albuquerque

O presidente do Governo Regional afirmou hoje que o aumento do tráfego nas estradas da Madeira, destacado na manchete do DIÁRIO de Notícias, não deve ser encarado como um problema grave, mas antes como um reflexo da melhoria das condições económicas da população e do crescimento da actividade turística.

Questionado sobre o facto de o tráfego rodoviário ter aumentado cerca de 40% nos últimos cinco anos, com mais 13.482 veículos a circular diariamente nas vias rápidas e estradas expressas, Miguel Albuquerque considerou tratar-se de “um problema bom”, resultante do acesso das famílias ao automóvel individual. “Quando, em 2014 e 2015, andávamos nas vias rápidas, estava tudo às moscas. As pessoas não tinham dinheiro para andar de carro”, recordou.

O governante reconheceu, ainda assim, que o aumento do uso do automóvel traz desafios, defendendo um conjunto de soluções, entre as quais o reforço e a melhoria dos transportes públicos. “Uma das soluções é melhorar o tráfego e outra foi melhorar os transportes públicos”, afirmou, sublinhando que é necessário criar condições para que estes sejam mais atractivos e mais utilizados.

Miguel Albuquerque associou também o crescimento do tráfego ao aumento da procura turística e à melhoria do rendimento disponível das famílias, frisando que cabe ao Governo adoptar medidas que permitam gerir esta realidade de forma equilibrada. “O que temos de fazer é garantir que este crescimento não se transforma num problema”, concluiu.