Albuquerque quer um madeirense como Representante da República

O presidente do Governo Regional comentou, esta manhã, a campanha eleitoral para a Presidência da República e sublinhou que o candidato que apoia, Luís Marques Mendes, foi mais directo em relação às questões das regiões autónomas.

“Ao fim do dia mandou um vídeo a dizer que é inaceitável a questão do subsídio de mobilidade, parece que ouviu as minhas preces. O que ele diz e bem é o que temos dito que este diploma é inaceitável, há que expurgá-lo daquilo que são discriminações inaceitáveis em relação aos madeirenses", afirmou Miguel Albuquerque à margem da cerimónia de assinatura de protocolo sobre startups.

“As eleições presidenciais são muito particulares, porque não estamos a votar em partidos e a função do Presidente da República não é governar. Até há pouco, nesta campanha eleitoral, discutiram programas de governo. Vou fazer isto, vou fazer aquilo. Não vai fazer nada porque o Presidente da República, no nosso sistema semi-presidencial, não governa. Quando olho para a Presidência da República interessa-me alguém que tenha experiência, no sentido de garantir a estabilidade e que conheça a Região, esteja em consonância com os nossos valores e conheça a Autonomia", explica.

Sobre o resultado das sondagens, que colocam Marques Mendes fora da segunda volta, garante que vai manter o apoio.

“Não vou votar nos candidatos em função das suas caras, dos programas de governo que apresentam, porque ninguém vai governar. No meu ponto de vista o candidato que melhor salvaguarda os interesses da Região é o dr. Marques Mendes, e daqui não saio", sublinha.

Confrontado com a possibilidade de ter de lidar com um Presidente da República socialista ou de extrema-direita, remete a questão para o relacionamento institucional.

“O Presidente, uma vez eleito, tem de ter um relacionamento institucional com as regiões autónomas e isso é uma questão que temos de resolver. Como outra, que é mais um absurdo que é a questão do Representante da República para a Madeira que tem de ser um factor de estabilidade".

Miguel Albuquerque espera que o próximo Representante da República para a Madeira tenha um perfil semelhante ao actual.

“Se tiver a mesma personalidade, a mesma inteligência e a mesma competência e sobretudo a mesma compreensão da Madeira que o actual seria óptimo".

Também diz que "deve ser mais um madeirense" e elogia Ireneu Barreto.

“O que tenho de dizer é que o senhor conselheiro Ireneu Barreto foi exemplar no exercício do seu cargo. É um da Ponta do Sol, intrinsecamente madeirense, que teve uma carreira fora, mas que sempre compreendeu as necessidades da Autonomia e que sempre teve connosco um relacionamento institucional impecável e do ponto de vista pessoal".

Miguel Albuquerque espera que o próximo Presidente da República tenha "o bom senso de nomear alguém que conheça a realidade da Madeira e não venha para aqui criar confusão".