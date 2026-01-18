Cotrim Figueiredo assume derrota pessoal por não passar à segunda volta

O candidato presidencial Cotrim Figueiredo assumiu hoje que não passar à segunda volta das eleições, ficando em terceiro lugar atrás de António José Seguro e André Ventura, é "uma derrota pessoal".

"Como disse durante a campanha, no caso de não conseguir chegar à segunda volta essa seria uma derrota e há um resultado que assumo como uma derrota pessoal", disse Cotrim Figueiredo num curto discurso no seu "quartel-general" de candidatura, em Lisboa.

Segundo o também eurodeputado, esta sua derrota é pessoal e não uma derrota da sua equipa, nem a derrota da ideia de que é preciso renovar a democracia e classe política, nem a derrota da ideia de que Portugal pode ser mais e melhor.

"É uma derrota pessoal do candidato que não conseguiu transmitir essa ideia com força suficiente", frisou.