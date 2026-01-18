“A Madeira deu um sinal claro”, assume líder regional do Chega

O líder do Chega Madeira, Miguel Castro, disse, esta noite, numa emissão na RTP-Madeira, que “a Madeira deu um sinal claro” nestas eleições presidenciais, com o candidato e líder do seu partido, André Ventura, a ser o mais votado em termos regionais, ainda que a contagem não esteja concluída.

Em termos nacionais, António José Seguro segue na frente, sendo seguido por André Ventura. Os dois nomes apontados para a segunda volta.