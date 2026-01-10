“A Saúde é a principal falha do PSD-Madeira”

A médica e antiga eurodeputada do PS, Sara Cerdas, apontou a Saúde como “a principal falha estrutural e técnica do PSD-Madeira”, considerando que os problemas existentes no sector não resultam apenas de incompetência, mas de “negligência planeada”.

Na sua intervenção, a socialista defendeu o fim da “lógica de opacidade e favorecimento” na gestão da Saúde na Região, sublinhando a necessidade de uma mudança profunda no funcionamento do sistema. Para Sara Cerdas, os cuidados de saúde primários devem assumir o papel de porta de entrada no Serviço Regional de Saúde, em vez de continuarem a ser as Urgências a responder à maioria das situações.

A antiga eurodeputada destacou ainda a saúde mental como um dos principais flagelos da Madeira, defendendo a criação de uma linha de apoio 24 horas, integrada nas Urgências, que permita dar resposta imediata a situações de crise.

Sara Cerdas defendeu uma visão alargada do sector, afirmando que “a nossa visão é de uma Saúde que vá muito mais além da doença”, sublinhando que “Saúde é prevenção”. Alertou igualmente para a existência de desperdício no SESARAM, defendendo uma gestão mais eficiente e centrada nas necessidades reais da população.

O PS-Madeira realiza hoje e amanhã o XXIII Congresso Regional, no Centro de Congressos da Madeira.