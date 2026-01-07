Parlamento vai aprovar votos de protesto pelas alterações ao subsídio de mobilidade

A Assembleia Legislativa da Madeira deverá aprovar, hoje, três votos de protesto, apresentados por JPP, CH e PSD, contra as alterações ao subsídio de mobilidade, nomeadamente a exigência de situação fiscal regularizada para poder beneficiar do subsídio.

No intervalo do plenário, a Conferência de Representantes deverá aprovar um requerimento ao Tribunal Constitucional para a fiscalização da constitucionalidade do diploma do Governo da República.