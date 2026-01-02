Sismo de magnitude 2,7 registado a nordeste do Porto Santo

Um sismo de magnitude 2,7 na escala de Richter foi registado na primeira noite do ano, 1 de Janeiro, pelas 23h59, a nordeste da ilha do Porto Santo, segundo o site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com os dados, o abalo teve epicentro a cerca de 22 quilómetros de profundidade, nas coordenadas 34.360 N e 15.205 W.