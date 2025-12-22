Sismo de magnitude 2,8 registado a norte da Madeira

Um sismo de magnitude 2,8 na escala de Richter foi registado esta segunda-feira, 22 de dezembro de 2025, pelas 10h10, na região a norte da ilha da Madeira, na zona identificada como Madeira–Tore.

De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o abalo teve um hipocentro localizado a cerca de 10 quilómetros de profundidade. O epicentro situou-se a aproximadamente 538 quilómetros da localização do utilizador que consultou o registo.