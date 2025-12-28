Sismo registado a sudeste das Desertas

Um sismo de magnitude 2.3 na escala de Richter foi registado, no início desta madrugada, a sudeste das Desertas.

Os dados disponibilizados pelo Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) dão conta que o abalo ocorreu a 33 km de profundidade às 2h54 deste domingo, 28 de Dezembro,

Dada a sua distância, profundidade e intensidade, este apenas terá sido 'sentido' pelos sismógrafos do IPMA.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excepcional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).