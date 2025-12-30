Dois sismos registados em quatro horas na região Madeira-Tore

A rede sísmica nacional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registou na noite desta segunda-feira, 29 de Dezembro, um sismo de magnitude 2.5 na escala de Richter, na região Madeira-Tore.

De acordo com a informação disponibilizada pelo IPMA, o abalo ocorreu às 23h56 (UTC), com epicentro localizado no Oceano Atlântico, a uma profundidade de 17 quilómetros, não havendo registo de ter sido sentido em terra.

O abalo surge poucas horas após outro evento sísmico na mesma região. Pelas 19h21 (UTC) do mesmo dia, foi registado um sismo de magnitude 2.1, a 35 quilómetros de profundidade, também na região Madeira-Tore.