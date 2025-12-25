Futebol, Natal e balanço do ano em destaque nos jornais nacionais

Bom dia. Eis os principais títulos dos jornais nacionais desta quinta-feira, 25 de Dezembro:

Jornal de Notícias:

- "Marcelo quer fim de 'novos muros' e lamenta 'pobreza com envelhecimento imparável'"

- "Um Natal com todos e para todos. Imigração e guerra marcam propostas dos alunos do Politécnico do Cávado e Ave para a capa do JN"

- "Porto. Mudança de casa afeta saúde mental e física dos portuenses"

- "Justiça. Estafeta ganha batalha à Burger King por causa da farda"

- "Futebol. Três grandes buscam reforços para a linha da frente"

- "Síndrome rara. Cirurgia pode mudar a vida de Mafalda"

- "Cultura. Musicais no gele batem recorde de público"

O Jogo:

- "Vitinha. 'Não quero ficar por aqui'. Personalidade de 2025 d'O Jogo, terceiro melhor jogador do mundo, abre o coração, fala de um ano incrível e projeta o futuro"

- "FC Porto. André Vilas-Boas ataca Varandas. 'Mais uma tirada plena de hipocrisia e memória seletiva'"

- "Reportagem. Chelmik, o campeão que era adulto aos 6 anos"

- "Benfica. Mozart, antigo treinador, traça perfil do médio: 'Mourinho libertou Ríos'"

- "Sporting. Fredy Montero elegia avançado. 'Luis Suárez pode marcar uma era'"

Visão

- "2025. O que fica de positivo num ano terrível"

- "Inteligência Artificial. Os arquitetos da tecnologia que está a transformar o mundo e as nossas vidas"

- "Seleção do ano. Livros, discos, filmes e séries".