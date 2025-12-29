Morte de Brigitte Bardot em destaque nos jornais nacionais

Bom dia. Entre os principais títulos dos jornais nacionais desta segunda-feira, 29 de Dezembro, destacam-se a morte de Brigitte Bardot e o aumento do custo de vida em 2026. Eis as primeiras capas da imprensa nacional de hoje:

Público:

- "1934-2025. Brigitte Bardot inventou a mulher moderna, matou o ícone, ficou o mito. Adeus, B.B."

- "Quanto mais sobem na carreira menos as mulheres ganham face aos homens"

- "Parlamento. Chega e PS quase empatados no 'apoio' às leis do Governo na AR"

- "Custo de vida. Preços em 2026 estabilizam após anos de forte subida"

- "Guerra na Ucrânia. Trump recebe Zelensky e diz que Putin quer a paz 'a sério'"

- "Futebol. Benfica empata (2-2) em Braga e atrasa-se na luta pelo título"

Correio da Manhã:

- "Crime brutal no Algarve. Enfermeira recebe ajuda para escapar à cadeia"

- "Sp. Braga 2 Benfica 2. Benfica complica contas do título"

- "Mourinho critica arbitragem. 'Grande vitória, ganhámos aqui 3-2'"

- "Sporting 4 Rio Ave 0. Leões apertam dragões"

- "FC Porto-AVS. Farioli ataca Frederico Varandas"

- "Habitação, água e luz penalizam rendimento das famílias em 2026"

- "Drama. Grávida de risco desespera por resposta"

- "Loures. Pancadaria em festa de anos faz cinco feridos"

- "Maude Queiroz Pereira. Milionária ilibada de fraude fiscal"

- "Montemor-o-Velho. Comboio atropela rebanho e mata 100 ovelhas"

- "Brigitte Bardot (1934-2025). Morreu a mulher criada por deus"

- "Ruy de Carvalho internado após sofrer AVC"

Jornal de Notícias:

- "Irmão do presidente da República foi das primeiras vítimas da burla 'olá pai, olá mãe'"

- "Réveillon. Hotéis com quartos a dois mil euros a noite esgotados"

- "Gaia. Menezes suspende apoios a passes de idosos"

- "Viana do Castelo. Igreja por reconstruir há oito anos após fogo"

- "Direção do ICAD é provisória desde dezembro de 2024"

- "Braga 2-2 Benfica. Sporting 4-0 Rio Ave. Águia trava no Minho e leão dá gás em Alvalade"

- "CCDR-N. António Cunha reúne apoio de 51 personalidades"

- "Cinema. Brigitte Bardot morreu aos 91 anos"

- "Academia de Notícias. Retrato de um interior perdido no tempo"

Diário de Notícias:

- "Durão Barroso. 'Não vejo, no futuro previsível, uma hipótese de acordo de paz estabilizado'. Entrevista no fim de semana em que Trump telefonou a Putin e recebeu Zelensky em busca de solução para guerra"

- "Ministro e Chefes do Exército, Marinha e Força Aérea escrevem sobre a sua visão para 2026"

- "Chuva de 5,8 mil milhões na Defesa faz soar alarmes contra a corrupção"

- "Um ano de paz nas taxas de juro com a despesa da guerra a crescer"

- "Política. Vitórias e indicadores levam Montenegro a esperar o fim dos miniciclos governativos"

- "Tribunais. José Sócrates continua a ser a 'estrela' num ano com julgamentos mediáticos"

- "Brasil. Lula contra mais um Bolsonaro e talvez alguém da terceira via"

- "Mundial. A última dança de Ronaldo e Messi num torneio com final à imagem do Super Bowl"

- "Brigitte Bardot. Morreu a mulher que o cinema criou"

Negócios:

- "2026. O ano que aí vem visto por Joseph Stiglitz, Nouriel Roubini, Gordon Brown, Di Guo, Chenggang Xu, Jake Sullivan, Radoslaw Sikorski, Jean Tirole, Aziq Huq, Gary Gensler, Chrystia Freeland, Mohamed Elbaradei, Vali Nasr, Akihisa Nagashima, Carmen Reinhart, Yvette Cooper e Lea Ypi"

- "Quem pode ocupar o lugar dos EUA à medida que os norte-americanos se afastam da liderança global"

- "Automóvel. Há 10 mil 'cheques' para ajudar a acelerar mobilidade"

- "Saiba como vai funcionar o processo de candidatura à nova fase de incentivos"

- "Private equity. Pagar bónus com ações atrai menos em Portugal"

- "Prestações sociais. Apoio a pobres em idade ativa é o segundo pior da UE"

O Jornal Económico:

- Agricultores preocupados com a nova taxa verde"

- "Comissão deixa imigração na UE nas mãos de Meloni... que não fechará a porta a todos"

- "Países europeus importam 7,1 mil milhões em brinquedos"

- "Chips, metais preciosos e armas são os grandes vencedores"

- "Zelensky em território Trump: o que está sobre a mesa"

- "Estudante da Católica cria diagnóstico para cancro da pele"

- "Havi Portugal investe 18 milhões e reforça norte"

- "A Bulgária no euro e muito mais para ler"

Record:

- "Sporting 4-0 Rio Ave. Suárez é fixe. 'Hat trick' do colombiano garante goleada nas calmas"

- "Sp. Braga 2-2 Benfica. Explosões na pedreira. Queixas da arbitragem dos dois lados"

- "Águias podem ficar a 10 pontos da liderança"

- "FC Porto. AVS SAD. Farioli responde a Varandas. O único que faz paraquedismo é o nosso fotógrafo...'"

- "Globe Soccer Awards. Portugal no topo. Seleção, Ronaldo, Vitinha, Jorge Mendes e Luís Campos distinguidos"

O Jogo:

- "Braga 2-2 Benfica. Intensidade máxima. Domínio repartido acaba em divisão pontual e queixas sobre a arbitragem"

- "Tribunal unânime. Penálti por marcar sobre Pau Victor"

- "José Mourinho. 'Ganhámos 3-2, vi no monitor como o VAR'"

- "António Salvador e Rui Costa concordam nas críticas a Tiago Martins"

- "FC Porto-Aves SAD. Encontro de opostos. Líder isolado recebe lanterna-vermelha a fechar o ano. Bednarek regressa e dúvidas no meio-campo e ala esquerda"

- "'Sou uma pessoa aborrecida, não jogo padel. O resto é barulho e poluição'. Farioli respondeu à acusação de paraquedista feita por Varandas"

- "Sporting 4-0 Rio Ave. Peito feito. Leões despedem-se de 2025 com goleada e cimentam segundo lugar"

- "Rui Borges. 'A segunda parte foi de energia Sporting'"

- "Suárez faz 'hat-trick' e apanha Pavlidis no topo dos artilheiros"

- "Globe Soccer Awards. Portugal, um talento das arábias. Seleção, Vitinha, Ronaldo, Luís Campos e Jorge Mendes distinguidos"

A Bola:

- "SC Braga 2 -2 Benfica. Polémica na Pedreira"

- "Aumenta o fosso. Benfica está a 5 pontos do Sporting e pode ficar a 10 do FC Porto"

- "'Ganhámos 3-2, grande resultado do Benfica'. José Mourinho"

- "'É pena que se condicionem os árbitros'. António Salvador"

- "Natal à colombiana. Sporting 4-0 Rio Ave"

- "'Não consigo lamentar-me de lesões. É arranjar soluções'. Rui Borges"

- "Suárez brilha com três golos e uma assistência"

- "André Luiz a caminho da Luz. Atacante do Rio Ave será segundo reforço de inverno"

- "FC Porto-Aves SAD. Bednarek de volta e Gomes em vez de Borja"

- "'Houve jogadores a chegar do Natal com menos 2 kg'. Francesco Farioli"

- "Globe Soccer Awards. Cinco prémios portugueses no Dubai. '2025 foi um ano histórico', afirma Pedro Proença, presidente da FPF"

- "CAN-2025. Geny Catamo ajuda Moçambique a fazer história"

- "Arouca 2-2 Gil Vicente"

- "Casa Pia 0-0 V. Guimarães"