Conheça os destaques dos jornais de hoje

Sábado:

- "Como ganhar dinheiro em 2026. Guia para gerir as suas finanças"

- "Exclusivo Henrique Gouveia e Melo. Ministério Público investiga ajustes diretos na Marinha. Fez 57 contratos suspeitos"

- "Gastos sem controlo, notícias fabricadas e guerras de bastidores"

- "Entrevista de vida. Astrólogo Paulo Cardoso atendeu a mulher de um candidato presidencial"

- "Especial. Os poemas perdidos da mãe de Fernando Pessoa -- Parte 2"

Correio da Manhã:

- "Três anos de silêncio. Mistério com morte de jovem casal. Esmagados em casa por toneladas de pedras enquanto dormiam"

- "Inicio de ano diabólico. Mourinho sob pressão. Época do Benfica decide-se em janeiro"

- "FC Porto 2 AVS 0. Magia de Samu abre porta da vitória"

- "Sporting. Suárez lidera melhor ataque desde a revolução"

- "Adversários atentos. Investigados 57 contratos aprovados por Gouveia"

- "Avistamento. Enfermeira homicida passou por Marrocos"

- "De norte a sul. CM revela mapa das festas de Ano Novo"

- "Impostos. Saiba quanto vai pagar de IMI em 2026"

- "Polémica. Adjunto do Governo cria perfil falso"

- "Ucrânia nega. Drones atacam casa de Putin"

Público:

- "40 anos de adesão à CEE. Campeão nos altos cargos, mas longe na 'quota'"

- "Novo modelo para obstetrícia prevê 3,3 milhões em incentivos a médicos"

- "Ucrânia. Garantias de segurança dos EUA vão durar 15 anos"

- "Energias renováveis. Amaral Jorge: 'Todos os dias estamos sujeitos a apagões'"

- "Incerteza política. Sete perguntas a que 2026 dará resposta"

- "Presidenciais. Boletins de voto incluem nomes de candidatos rejeitados"

Jornal de Notícias:

- "Há 80 hotéis à venda e a maior parte está em Faro, Lisboa e Porto"

- "Samu contra todos. Dragões mantêm distância do Sporting e cavam fosso para o Benfica"

- "Gouveia e Melo nega benefícios com contratos da Marinha"

- "Ano judicial. Homicídios e corrupção na agenda dos tribunais"

- "Porto. Obras paradas há dois anos no quartel de São Brás"

- "Acontecimentos 2025. Fragilidades expostas pelo apagão elétrico e o domínio da IA"

- "Festa na rua. Drones, laser e música no réveillon"

Diário de Notícias:

- "Quebra de 20% no Natal e fim de ano agrava ano negro na restauração"

- "Entrevista. José Luís Carneiro apela ao voto de centro-direita em Seguro e faz balanço de seis meses de liderança. 'Sinto o PS unido num caminho difícil'"

- "Paulo M. Morais, biógrafo de Egas Moniz: 'Ter sido uma das vozes da resistência à ditadura foi talvez a grande descoberta para mim'"

- "Saúde. Federação dos Médicos diz que privados estão a reforçar investimento em zonas onde o SNS falha"

- "Fronteira. ANA Aeroportos não explica longas filas. PSP diz estar em 'capacidade máxima'"

- "Fundo Ambiental. Apoio à compra de veículos elétricos esgota em poucas horas"

- "Guerra. Rússia cria impasse nas negociações de paz ao alegar ataque de Kiev contra residência de Putin"

- "Cinema. Balanço 2025. Os filmes não desistem da verdade"

- "Raceboard. João Rodrigues: 'Vou competir até morrer'"

Negócios:

- "Há 1,5 milhões a ganhar até 920 euros"

- "Entrevista a Maria Rueff. O mundo já parece o 'Contra Informação'"

- "Warren Buffett diz adeus à gestão da Berkshire"

- "'Cheques' para carros elétricos esgotaram em menos de 4 horas"

- "Italianos só entram na dona da SIC sem OPA e com banca a ajudar"

- "Clubes de investimento. A arte de arriscar em conjunto"

- "O poder das fandoms. Quando a cultura pop agita a economia"

O Jornal Económico:

- "Portugueses deram 250 milhões através do IRS"

- "Um em cada quatro reoferece o que recebeu no Natal"

- "Comércio e logística são os setores mais dinâmicos na contratação de pessoas"

- "Edição especial. Em banca: como será 2026 na economia e nos negócios?"

- "Ceder à Rússia? Ucranianos recusam entregar território a Putin. Sondagem"

- "Editory Collection investe 20 milhões em novo hotel no Funchal"

- "Descida do preço do leite ameaça 'milhares de explorações'"

- "Depressão Cláudia custou 31 milhões às seguradoras nacionais"

- "Cacau caiu a pique em 2025, como será em 2026?"

O Jogo:

- "FC Porto 2-0 Aves SAD. Samu tinha a chave. Bis do espanhol mantém distância para leões e deixa águias a 10 pontos"

- "Farioli. 'Temos de encarar a liga como uma maratona'"

- "Samu. 'Tive um pouco de sorte, mesmo sendo trapalhão'"

- "Benfica. 'André Luiz é jogador para um grande'. Maurício Souza lançou o extremo no Flamengo. Brasileiro do Rio Ave é prioridade encarnada"

- "Entrevista. 'Sei que um dia voltarei ao Vitória'. Bruno Varela mudou-se para a Arábia Saudita após cinco anos em Guimarães"

- "Sporting. Suárez a todo vapor. Colombiano chegou ao primeiro 'hat-trick' ao cabo de 26 jogos. Felicíssimo renova e tem cláusula de 80 milhões de euros"

A Bola:

- "Números à Gyokeres. Luis Suaréz conquista adeptos leoninos e ameniza saudades do sueco. Participações em golos quase ao nível do antecessor. Primeiro 'hat trick' e primeiro golo de cabeça aguçam expectativas"

- "Eduardo Felicíssimo renova até 2030. Médio de 18 anos com cláusula de 80 milhões"

- "FC Porto 2-0 Aves SAD. Samu mostra o caminho. Espanhol bisa e deixa dragão confortável na liderança à entrada para o Ano Novo"

- "Benfica. Schjelderup pode ser emprestado"

- "'Sonho com a Champions'. Entrevista a Sergei Grankin, voleibolista do Sporting"

Record:

- "Sporting. Demolidor. Suárez fatura mais (14) do que Gyokeres na sua época de estreia (11)"

- "FC Porto 2-0 AVS SAD. Samu depena Aves"

- "Benfica. André Luiz vem para agitar"

- "Entrevista candidato a Belém apaixonou-se no Restelo. António Filipe. 'Vi jogar o Belenenses pendurado numa rede'"

- "Entrevista Paulo Lopo e a centralização. 'Manda a maioria e não quem tem mais adeptos'"