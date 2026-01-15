Marcelo afirma unidade entre Portugal e Estónia "agora e sempre"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje a unidade entre Portugal e Estónia "agora e sempre" e manifestou expectativa de que a visita do seu homólogo permita um reforço da cooperação política e militar.

"Estamos juntos, estamos coesos e estamos firmes", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, em Lisboa, tendo ao seu lado o Presidente da Estónia, Alar Karis, que recebeu hoje, com honras militares, no início da sua visita de Estado a Portugal.

Numa declaração de cerca de cinco minutos, feita em português, o chefe de Estado referiu que "a Europa vive há mais de três anos e meio a afrontosa e ilegal violação da soberania e da integridade territorial da Ucrânia pela Federação Russa, ameaça óbvia à paz e à segurança europeias".

Marcelo Rebelo de Sousa descreveu a posição de Portugal e da Estónia, país membro da União Europeia e da NATO desde 2004, como de apoio constante "sem hesitações ou ambiguidades" à Ucrânia.

O Presidente da República referiu também que "Portugal tem estado na Estónia a cooperar militarmente nos últimos anos", onde "está hoje em missão da NATO, de policiamento aéreo", e que os dois países colaboram "noutros domínios, como o da ciberdefesa".

"É neste contexto que a presente visita de Estado permite reforçar a cooperação política, diplomática, militar, económica, científica, educativa e tecnológica e abrir caminhos na colaboração a pensar no futuro. E, antes de tudo, dizer a todos, nos nossos países e fora deles, que estamos juntos, estamos coesos e estamos firmes", acrescentou.

O chefe de Estado considerou que "Portugal e Estónia projetam o futuro, e nele a defesa, a segurança, mas também o crescimento, o investimento, o conhecimento, a inovação, a alta tecnologia, o digital, a energia, a educação".

Marcelo Rebelo de Sousa esteve na Estónia em outubro do ano passado, para uma reunião do Grupo de Arraiolos, que junta presidentes sem poderes executivos de países da União Europeia, e foi recebido por Alar Karis no Palácio Presidencial.

"Querido amigo Presidente Alar Karis, não há coincidências ocasionais em tudo o que é verdadeiramente importante em política: esta visita é a última de um chefe de Estado a Portugal antes do termo dos meus mandatos presidenciais", comunicou o Presidente da República, que está a menos de dois meses de cessar funções, em 09 de março.

Depois, o chefe de Estado falou das "relações históricas muito longas" entre Portugal e a Estónia, "certamente desde o século XV, no tempo da Liga Hanseática", e situou o início das relações diplomáticas contemporâneas "no começo do século XX, há cerca de cem anos".

"Portugal nunca reconheceu a supressão da soberania da Estónia, nem durante a nossa ditadura", salientou Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República terminou a sua declaração afirmando que os dois países permanecerão unidos, e passou a palavra ao seu homólogo.

No fim das declarações dos dois chefes de Estado, não houve direito a perguntas dos jornalistas.