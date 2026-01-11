Marítimo protagoniza reviravolta e vence na deslocação a Chaves

O CS Marítimo venceu, hoje, por 3-2, o jogo frente ao Desportivo de Chaves, no encontro a contar para a 17.ª jornada da II Liga de futebol, que se disputou no Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

A equipa da casa foi a primeira a marcar, logo aos primeiros segundos da partida, através de João Teixeira. Apesar do início menos promissor, o Marítimo conseguiu empatar, aos 16 minutos, graças a Romain Correia.

Ao minuto 28, o D. Chaves colocava-se novamente à frente do marcador, com um golo de Tiago Simões. A equipa flaviense ficaria reduzida a 10 jogadores, aos 37 minutos, dada a expulsão de Roberto, após uma dura falta sobre Madsen.

Já na segunda parte, Martín Téjon marcou o seu quarto golo da prova, colocando os verde-rubros novamente empatados, aos 75 minutos.

A poucos minutos do final, o árbitro do encontro, Carlos Macedo, ainda assinalou uma grande penalidade contra o Marítimo, por alegada falta de Samu, mas a decisão seria revertida, após consulta do vídeo-árbitro, devido a um fora de jogo assinalado à equipa atacante. Curiosamente, antes, aos 66 minutos, o árbitro anulou uma grande penalidade a favor da equipa madeirense, na sequência do visionamento das imagens do vídeo-árbitro.

A poucos minutos do final do jogo, já no período de compensação, o Marítimo marcou através de Afonso Freitas, consumando a vitória.