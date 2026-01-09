Parlamento chumba criação de provedor para crianças e jovens

Os projetos de lei do Chega e do PAN com vista à criação de um provedor para as crianças e os jovens foram hoje rejeitados no parlamento.

O projeto do Chega recebeu os votos favoráveis do próprio partido, do PAN e do JPP. O CDS-PP, o Livre e o BE abstiveram-se e o PCP, o PS, o PSD e a IL votaram contra.

A iniciativa do PAN obteve votos contra do CDS-PP, do PSD, da IL e do PS, bem como a abstenção do PCP. Além do PAN, o Chega e o Livre votaram favoravelmente este projeto.

O grupo parlamentar do Chega alegou durante o debate realizado na quarta-feira que a medida corresponderia a recomendações de organismos internacionais e que a inexistência de uma entidade autónoma nesta matéria em Portugal afasta o país da Europa.

Também o PAN fez entrar um projeto de diploma no qual sustentou que os direitos das crianças e dos jovens continuam a não estar assegurados na sua plenitude.