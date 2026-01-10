Marcelo já falou com Montenegro e considera que está consciente do problema na Saúde

O Presidente da República afirmou hoje que já falou com o primeiro-ministro, na quinta-feira, sobre as mortes ocorridas sem que tenha chegado socorro e considerou que Luís Montenegro está "consciente da importância do problema".

Em declarações à RTP, na Cidadela de Cascais, Marcelo Rebelo de Sousa reiterou o apelo para que sejam prestados esclarecimentos sobre estes casos, para dar confiança aos portugueses, e adiantou: "Eu não digo que seja necessariamente pela ministra [da Saúde, Ana Paula Martins]. Normalmente há porta-vozes encarregados desses esclarecimentos".

Sobre a reunião de hoje do Conselho de Estado, que terminou sem a divulgação de conclusões, referiu que a preocupação, quanto à Ucrânia, era analisar "como é que a Europa está a conseguir relacionar-se com a América, com os Estados Unidos, para fazer a ponte, que é fundamental para enfrentar a situação que se vive no terreno".

"A outra, em relação aos nossos compatriotas na Venezuela era: felizmente as notícias que chegam são boas, mas foi admitido que as pessoas estão naturalmente sempre a gerir o dia a dia e incertas em relação ao futuro imediato", acrescentou o Presidente da República.