Cinco dos 10 concelhos mais abstencionistas são nos Açores
Cinco dos 10 concelhos com maior abstenção nas presidenciais de domingo situam-se nos Açores e Mação, em Santarém, foi o município com maior participação, segundo os resultados provisórios.
O concelho mais abstencionista é Ribeira Grande, nos Açores, onde 64,5% dos eleitores preferiram não votar, seguido de Melgaço (Viana do Castelo), com 63,5%.
Na lista dos cinco concelhos em que votaram menos eleitores seguem-se Vila Franca do Campo (Açores), com 62,7%, Vimioso (Bragança), com 61,9% e Povoação (Açores), com 61,4%.
Depois de Mação (Santarém), com menos de um terço de abstenção (30,7%), figuram na lista dos concelhos mais participativos Vila Nova de Famalicão (Braga), com 30,8%, Oeiras (Lisboa), com 31,1%, Constância (Santarém), com 31,7% e Mafra (Lisboa), com 31,8%.
Concelhos com maior abstenção
Ribeira Grande (Açores): 64,5%
Melgaço (Viana do Castelo): 63,5%
Vila Franca do Campo (Açores): 62,7%
Vimioso (Bragança): 61,9%
Povoação (Açores): 61,4%
Santa Cruz da Graciosa (Açores): 61%
Vila do Porto (Açores): 60.9%
Calheta (Açores): 60,4%
Montalegre (Vila Real): 59,7%
Ribeira de Pena (Vila Real): 58,9%
Concelhos com menor abstenção
Mação (Santarém): 30,7%
Vila Nova de Famalicão (Braga): 30,8%
Oeiras (Lisboa): 31,1%
Constância (Santarém): 31,7%
Mafra (Lisboa): 31,8%
Trofa (Porto): 32,1%
Braga (Braga): 32,1%
Penafiel (Porto): 32,5%
Vila Nova da Barquinha (Santarém): 32,85%
Ferreira do Zêzere (Santarém): 32,88%