Cinco dos 10 concelhos mais abstencionistas são nos Açores

Cinco dos 10 concelhos com maior abstenção nas presidenciais de domingo situam-se nos Açores e Mação, em Santarém, foi o município com maior participação, segundo os resultados provisórios.

O concelho mais abstencionista é Ribeira Grande, nos Açores, onde 64,5% dos eleitores preferiram não votar, seguido de Melgaço (Viana do Castelo), com 63,5%.

Na lista dos cinco concelhos em que votaram menos eleitores seguem-se Vila Franca do Campo (Açores), com 62,7%, Vimioso (Bragança), com 61,9% e Povoação (Açores), com 61,4%.

Depois de Mação (Santarém), com menos de um terço de abstenção (30,7%), figuram na lista dos concelhos mais participativos Vila Nova de Famalicão (Braga), com 30,8%, Oeiras (Lisboa), com 31,1%, Constância (Santarém), com 31,7% e Mafra (Lisboa), com 31,8%.

Concelhos com maior abstenção

Ribeira Grande (Açores): 64,5%

Melgaço (Viana do Castelo): 63,5%

Vila Franca do Campo (Açores): 62,7%

Vimioso (Bragança): 61,9%

Povoação (Açores): 61,4%

Santa Cruz da Graciosa (Açores): 61%

Vila do Porto (Açores): 60.9%

Calheta (Açores): 60,4%

Montalegre (Vila Real): 59,7%

Ribeira de Pena (Vila Real): 58,9%

Concelhos com menor abstenção

Mação (Santarém): 30,7%

Vila Nova de Famalicão (Braga): 30,8%

Oeiras (Lisboa): 31,1%

Constância (Santarém): 31,7%

Mafra (Lisboa): 31,8%

Trofa (Porto): 32,1%

Braga (Braga): 32,1%

Penafiel (Porto): 32,5%

Vila Nova da Barquinha (Santarém): 32,85%

Ferreira do Zêzere (Santarém): 32,88%