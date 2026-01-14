Homem mata mulher com arma branca no concelho de Portalegre
Um homem, de 49 anos, matou hoje com uma arma branca uma mulher, de 77 anos, em Vargem, no concelho de Portalegre, disse à agência Lusa fonte da GNR.
Segundo a mesma fonte, a mulher foi encontrada morta por esfaqueamento na localidade de Vargem, tendo o suspeito sido detido pela Guarda Nacional Republicana (GNR).
A investigação do caso passou para a alçada da Polícia Judiciária (PJ), adiantou.
Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou que o alerta para o homicídio, na Rua da Fonte Sapo, foi dado às 17:07.
Foram mobilizados para o local 15 operacionais dos bombeiros de Portalegre, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), da GNR e da PJ, apoiados por oito veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Portalegre.
No local esteve também uma equipa de psicólogos do INEM.