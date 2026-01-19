Plantel do Madeira Andebol SAD retido em Istambul

A comitiva do Madeira Andebol SAD que hoje deveria iniciar o regresso à Região está neste momento retida na cidade de Istambul, tendo apenas garantido viagem para casa, via Porto em princípio no início do dia de amanhã.

O cancelamento do voo entre Salónica e a capital turca não permitiu seguir no voo para Portugal. O mau tempo, nevou com intensidade na capital turca poderá estar na origem deste contratempo. Toda a comitiva está bem com a companhia de bandeira da Turquia a assegurar todo o conforto.