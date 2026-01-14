Carga radioactiva retida nas Filipinas transportada para "local seguro"

ais de 20 contentores de zinco radioativo, retidos na baía de Manila há meses, foram levados para um local seguro, disse o diretor de investigação nuclear do país à agência de notícias AFP.

O diretor do Instituto Nacional de Investigação Nuclear das Filipinas (PNRI), Carlo Arcilla, recusou especificar a localização exata da carga.

Segundo o responsável filipino, ainda não está definida uma solução a médio prazo, mas é provável que o zinco seja armazenado em instalações militares na baía de Subic.

Estes resíduos "estão apenas ligeiramente contaminados", acrescentou o responsável filipino, referindo que a tripulação do navio testou negativo para radiação.

Vestígios de césio-137, uma substância radioativa, foram detetados em 23 contentores na Indonésia, que os "rejeitou e reenviou" no final de setembro para as Filipinas, o seu ponto de origem, explicou um responsável indonésio em novembro.

De acordo com uma fonte próxima do assunto, os contentores chegaram ao porto de Manila na manhã de domingo e, a longo prazo, a carga será selada numa instalação subterrânea construída especialmente para o efeito.

Nem as Filipinas nem a Indonésia divulgaram os níveis de radiação nos contentores.

De acordo com a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA), a exposição prolongada ao césio-137, mesmo em doses baixas, pode levar a um risco acrescido de cancro.