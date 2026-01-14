Carga radioactiva retida nas Filipinas transportada para "local seguro"
Vinte e três contentores com vestígios de agente altamente cancerígeno foram rejeitados na Indonésia e reencaminhados para Filipinas mas não se sabe de onde vieram
ais de 20 contentores de zinco radioativo, retidos na baía de Manila há meses, foram levados para um local seguro, disse o diretor de investigação nuclear do país à agência de notícias AFP.
O diretor do Instituto Nacional de Investigação Nuclear das Filipinas (PNRI), Carlo Arcilla, recusou especificar a localização exata da carga.
Segundo o responsável filipino, ainda não está definida uma solução a médio prazo, mas é provável que o zinco seja armazenado em instalações militares na baía de Subic.
Estes resíduos "estão apenas ligeiramente contaminados", acrescentou o responsável filipino, referindo que a tripulação do navio testou negativo para radiação.
Vestígios de césio-137, uma substância radioativa, foram detetados em 23 contentores na Indonésia, que os "rejeitou e reenviou" no final de setembro para as Filipinas, o seu ponto de origem, explicou um responsável indonésio em novembro.
De acordo com uma fonte próxima do assunto, os contentores chegaram ao porto de Manila na manhã de domingo e, a longo prazo, a carga será selada numa instalação subterrânea construída especialmente para o efeito.
Nem as Filipinas nem a Indonésia divulgaram os níveis de radiação nos contentores.
De acordo com a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA), a exposição prolongada ao césio-137, mesmo em doses baixas, pode levar a um risco acrescido de cancro.