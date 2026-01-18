Madeira SAD perto da eliminação na Taça Europeia feminina de andebol

O Madeira SAD praticamente hipotecou a passagem aos quartos de final da Taça Europeia feminina de andebol, ao perder hoje por 37-26 em casa do PAOK, na primeira mão dos 'oitavos'.

Na visita a Salónica, na Grécia, a formação madeirense já perdia por quatro golos ao intervalo (18-14) e viu as adversárias aumentarem ainda mais a diferença no segundo tempo, consumando um parcial de 19-12.

O Madeira SAD terá, assim, a difícil tarefa de anular a desvantagem de 11 golos no encontro da segunda mão, agendado para dia 24 de janeiro, em casa.