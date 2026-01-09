Turkish Airlines cancela voos para Teerão a partir de Istambul

A companhia aérea pública Turkish Airlines cancelou hoje os cinco voos com destino a Teerão a partir de Istambul, indica a aplicação do aeroporto internacional de Istambul.

De acordo com o quadro de partidas, cinco voos operados por companhias aéreas iranianas também foram cancelados e outros sete não sofreram mudanças.

As autoridades turcas não fizeram comentários sobre a situação no Irão, onde os protestos se intensificaram na quinta-feira à noite, no 12.º dia de manifestações.

In Rasht and Kashan, Basij bases were overrun. In Tehran’s Gisha and Sa’adat Abad, protesters filled the streets as regime forces retreated. IRGC-linked stores and vehicles were torched in Yazd and Darab. In Khorramabad, the Shah’s flag was raised.



State TV buildings were… https://t.co/hQSOm6zCGV pic.twitter.com/PhmsVvdGjp — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 9, 2026

Na rede social X, um grupo de iranianos relatou que estava a voar para Teerão na quinta-feira à noite quando o avião deu meia-volta, "a meio do caminho" para regressar a Istambul.

De acordo com o 'site' especializado Flight Radar, um avião da Turkish Airlines, a caminho de Chiraz (sul), e um da companhia de baixo custo Pegasus, em direção a Mashad (leste), também voltaram para trás durante a noite.

A Turquia partilha uma fronteira de cerca de 500 quilómetros com o Irão e três pontos de passagem terrestres.

Na quinta-feira, no 12.º dia de um movimento de protesto contra o regime iraniano, uma grande multidão de manifestantes concentrou-se em Teerão e o país registou um corte geral da Internet, de acordo com a organização não-governamental (ONG).

Protests in Iran raged through the night, but the national communications blackout has severely limited new footage. In Darab, protesters torched an Ofogh Kourosh store, linked to the IRGC. Reports also indicate the local IRGC Hosseiniyeh, used by suppression units, was targeted.… pic.twitter.com/CpA7pelUBt — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 9, 2026

A ONG de monitorização de cibersegurança Netblocks, com base em "dados em tempo real", reportou "um apagão nacional da internet".

"Este incidente surge na sequência de uma série de medidas de censura digital cada vez mais rigorosas contra manifestações em todo o país e prejudica o direito do público à comunicação num momento crítico", sublinhou a Netblocks na rede social X.

Meanwhile this 👇 incredible bravery from a protester in Iran taking out one of the régime's surveillance cameras pic.twitter.com/GLwrGZU99f — Alex Taylor (@AlexTaylorNews) January 9, 2026

Desde o início do movimento, que começou em 28 de dezembro em Teerão, têm ocorrido protestos em pelo menos 50 cidades, afetando 25 das 31 províncias do Irão, segundo uma contagem da Agência France-Presse (AFP) baseada em anúncios oficiais e notícias da imprensa.

Estes protestos, inicialmente motivados pelo aumento do custo de vida, são os mais elevados no Irão desde os que eclodiram após a morte de Mahsa Amini em 2022, que foi presa por alegadamente usar um véu islâmico mal ajustado.