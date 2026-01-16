Poesia é "geografia do espírito" da Macaronésia

A Casa de Cultura de Los Llanos de Aridane, em La Palma, nas ilhas Canárias, acolheu o encerramento do VIII EIPOEMA – Encontro Internacional de Poesia da Macaronésia, num encontro que reuniu mais de 40 participantes de várias ilhas, com apresentações de livros, comunicações em quatro painéis, recitais de poesia e visitas culturais, promovendo o diálogo literário e o intercâmbio cultural.

Na ocasição, o madeirense João Carlos Abreu, comissário internacional do EIPOEMA, leu uma mensagem de Eduardo Jesus, secretário Regional do Turismo e Cultura, na qual este sublinhou que a Macaronésia “não é apenas um espaço geográfico, mas uma geografia do espírito, feita de ilhas que dialogam entre si através da palavra, da cultura e da sensibilidade”.

O governante destacou ainda que a cultura “aproxima comunidades, cria pontes e permite que diferentes identidades se reconheçam num património comum”, acrescentando que a poesia é “um lugar de encontro, de escuta e de partilha” e “um instrumento de coesão, diálogo e entendimento entre os povos das ilhas e do mundo”.

Nas suas palavras, Eduardo Jesus enalteceu também o papel de João Carlos Abreu e de Aquiles Garcia Brito, comissário para as Canárias, pelo empenho na consolidação do Encontro.

De salientar que, tal como o DIÁRIO avançou numa edição impressa de segunda-feira, o Porto Santo será o anfitrião do próximo encontro, em Outubro.

A ilha douradajá acolheu este evento no passado, nos anos de 2018 e 2022, e agora regressa como Refúgio de Poetas, integrada nas comemorações dos 50 anos da Autonomia da Região Autónoma da Madeira. “Será, estou certo, mais um momento alto deste percurso cultural que honra as ilhas da Macaronésia e projeta os seus poetas num horizonte cada vez mais amplo”, finalizou Eduardo Jesus.