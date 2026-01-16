Presidente da República lembra Francisco Simões

O Presidente da República manifestou consternação pela morte de Francisco Simões, uma referência maior das artes plásticas, destacando a obra deixada, de "excepcional valor artístico, humano e patrimonial, em que tradição e modernidade se entrelaçam de forma harmoniosa."

Numa nota divulgada, o Chefe de Estado sublinha que Francisco Simões projectou a arte portuguesa em diversos países, em importantes espaços públicos, em colecções institucionais e privadas, sem "nunca deixar de defender o acesso democrático à arte e a cultura como direito universal."

Marcelo Receblo de Sousa, na mesma nota, apresentada sentidas condolências à família, amigos e admiradores de Francisco Simões.