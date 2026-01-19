Número de vítimas mortais no acidente ferroviário em Espanha sobe para 39

O acidente ferroviário ocorrido ontem em Córdova, Espanha, causou pelo menos 39 vítimas mortais,150 feridos hiospitalizados, sendo 24 em estado grave. No último balanço noticiado pela Agência Lusa ainda de madrugada, o presidente da Junta da Andaluzia, Juanma Moreno, dava conta de um total de 75 pessoas que tinham sido hospitalizadas, 15 em estado grave, na sequência do acidente e 21 vítimas mortais a lamentar.

Moreno detalhava numa declaração à imprensa que a maioria dos feridos foi encaminhada para o Hospital Raínha Sofia de Córdova.

As equipas de emergência iriam continuar a trabalhar durante toda a noite na recuperação de corpos, um trabalho complexo devido ao estado de algumas carruagens. Os resultados estão à vista, para já 39 mortos.

O Governo de Espanha começou por confirmar a existência de, pelo menos, 21 mortos e 30 feridos graves no acidente ferroviário de domingo à noite no município de Adamuz, Córdova, na região da Anadaluzia, no sul do país, mas admitiu que o número de vítimas mortais podia ser maior.

"Há 21 mortos confirmados oficialmente neste momento, mas não podemos dar esse número como definitivo", disse o ministro dos Transportes, Óscar Puente, numa conferência de imprensa em Madrid, horas depois da tragédia.

Segundo o ministro, que falava pouco antes da 01:00 da madrugada (meia-noite em Lisboa) todos os feridos foram já atendidos e 30 foram hospitalizados. No terreno, as tarefas centravam-se agora exclusivamente no "levantamento dos cadáveres", disse Óscar Puente.

O ministro disse não haver ainda uma explicação para o acidente, que envolveu dois comboios de alta velocidade e que será necessário esperar pelo resultado da investigação, a cargo de uma comissão especializada e competente para estes casos.

Óscar Puente qualificou o acidente, "numa reta", como "tremendamente estranho", revelando que a via foi totalmente renovada recentemente, em trabalhos que terminaram em maio passado, e que também o comboio que descarrilou inicialmente era "praticamente novo" e tem cerca de quatro anos.

Há menos de meia hora, o mesmo ministro confirmava pelo menos 39 mortes e que o balanço, infelizmente, não deveria ficar por estes números.

Ya en Córdoba camino del lugar del accidente. La cifra de fallecidos alcanza ya a 39 y no es definitiva. Quiero expresar todo mi agradecimiento al enorme trabajo de los equipos de rescate durante la noche, en circunstancias muy difíciles, y mis condolencias a víctimas y familia… https://t.co/z4EBWF9fjM — Óscar Puente (@oscar_puente_) January 19, 2026

O acidente ocorreu por volta das 19:45, quando algumas composições de um comboio da empresa privada Iryo, que ligava Málaga a Madrid, descarrilaram e invadiram outra via, num momento em passava outro comboio, em sentido contrário, da empresa pública Renfe, que fazia a ligação Madrid-Huelva.

Sempre segundo o ministro, o choque com os vagões que descarrilaram fez "sair disparadas" da via as duas primeiras carruagens do comboio Alvia, da Renfe, onde seguia a maioria das vítimas mortais.

No comboio da Iryo viajavam 317 pessoas, segundo a empresa, e no da Renfe iam cerca de 200. As duas primeiras carruagens, que saltaram dos carris, levavam 37 pessoas, segundo o ministro.

O Governo regional da Andaluzia acionou o plano autonómico de emergências de proteção civil e o executivo central de Espanha enviou para o local 37 militares da Unidade Militar de Emergências (UME), uma estrutura das forças armadas especializada em situações de catástrofe.

A empresa pública Adif, que gere as infraestruturas ferroviárias em Espanha, anunciou que os comboios de alta velocidade entre Madrid e Córdova, Sevilha, Málaga, Granada e Huelva (todas cidades na Andaluzia) estão suspensas e assim se manterão durante todo o dia de segunda-feira, pelo menos.

Esta noite, permaneceram abertas as estações de Atocha (Madrid), Córdoba e Sevilha, assim como as de Málaga e Huelva (origem e destino dos comboios envolvidos no acidente), onde foram preparados espaços para atender e acolher familiares das vítimas que o possam necessitar", acrescentou a Adif, num comunicado.