Pelo menos sete mortos e 25 feridos num descarrilamento ferroviário em Espanha

Pelo menos sete pessoas morreram e 25 pessoas ficaram gravemente feridas enquanto outras estão presas nos carris, após o descarrilamento de dois comboios de alta velocidade no município espanhol de Adamuz (Córdoba).

As vítimas viajavam num comboio da Alvia e num da Iryo que descarrilou e invadiu a linha férrea adjacente, referiram as fontes próximas da investigação citadas pela agência noticiosa Efe.

O comboio da Iryo transportava 317 pessoas e tinha partido de Málaga às 18:40 locais com destino a Puerta de Atocha, em Madrid, e apenas uma hora depois, os últimos vagões descarrilaram e invadiram a linha férrea adjacente, onde também descarrilou um outro comboio da Renfe Alvia, com destino a Huelva.

Os dois últimos vagões do comboio Iryo que viajava de Málaga para Puerta de Atocha descarrilaram e a última carruagem tombou de lado, segundo um jornalista da Rádio Nacional de Espanha (RNE), que seguia a bordo no momento do acidente.

O comboio Iryo descarrilou na entrada da via 1 em Adamuz (Córdoba) e invadiu a via adjacente, onde um outro comboio LD AV 2384, que viajava de Puerta de Atocha para Huelva, também descarrilou.

O jornalista Salvador Jiménez, que participou em direto no noticiário da estação televisiva TVE, testemunhou que o comboio LD AV Iryo 6189 partiu de Málaga e às 19:45 locais, e que quando viajava na primeira carruagem, sentiu como "um terramoto" em todos os vagões.

Jiménez explicou que "imediatamente" a tripulação usou o sistema de som para perguntar aos passageiros se havia algum profissional médico para ajudar os feridos nos dois últimos vagões, um dos quais estava tombado de lado para os carris, com os vidros partidos.

Os passageiros começaram a desembarcar em direção à estação de Adamuz, enquanto a tripulação usava martelos para partir os vidros e ajudar as pessoas a sair das carruagens descarriladas.

O jornalista observou ainda pessoas em cima do último vagão a tentar resgatar os feridos que estavam no interior.

A Iryo manifestou o seu "mais profundo pesar" pelo acidente ferroviário ocorrido hoje em Adamuz (Córdoba), envolvendo o descarrilamento de dois comboios de alta velocidade, que resultou em pelo menos cinco mortos.

O comboio da Iryo que descarrilou, com o número 6189, que viajava para Madrid, "tinha partido de Málaga às 18:40 e, no momento do acidente, seguiam aproximadamente 300 pessoas a bordo", afirmou a empresa em comunicado.