António José Seguro elegeu hoje a esperança como bandeira para a campanha durante a segunda volta das eleições presidenciais, de forma a "derrotar o medo", e afirmou que a sua vitória em 08 de fevereiro "será a vitória de Portugal".

"Este é o momento de derrotarmos o medo e erguermos a esperança. A nossa vitória do dia 8 de fevereiro será a vitória de Portugal. A vitória de todos os portugueses que amam a liberdade e que amam a democracia", afirmou hoje António José Seguro nas Caldas da Rainha (distrito de Leiria), onde fez o discurso após vencer a primeira volta das eleições presidenciais.

O candidato apoiado pelo PS afirmou ainda que "confiança, equilíbrio, exigência, ambição" nortearão a sua ação caso seja eleito Presidente da República, elegendo a palavra esperança como bandeira da sua presidência.

"Esperança de que vamos ter um futuro melhor. Esperança num Portugal que valorize o trabalho e o mérito, que não deixe ninguém para trás, que trate mulheres e homens com igualdade, que cuide dos nossos idosos e invista nos nossos jovens", vincou.