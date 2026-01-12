Segunda volta das eleições marca nono dia da campanha

A segunda volta das eleições presidenciais e os eventuais apoios dos candidatos, nomeadamente com Cotrim Figueiredo a não excluir votar em André Ventura, marcou hoje a campanha eleitoral, que entrou na última semana.

O nono dia da campanha para as eleições presidenciais começou com João Cotrim Figueiredo a revelar, no distrito de Castelo Branco, que, numa eventual segunda volta das eleições em que não esteja, não exclui o apoio a qualquer candidato, incluindo André Ventura.

"Não excluo qualquer candidato, mas teria de fazer uma reflexão profunda", admitiu o candidato apoiada pela Iniciativa Liberal, considerando que "o André Ventura dos últimos quatro dias (...) moderou o discurso e parece um político diferente".

Em resposta, o presidente do Chega e candidato presidencial André Ventura disse ver "com naturalidade" um eventual apoio de Cotrim de Figueiredo numa segunda volta contra José Seguro, mas criticou o liberal, classificando-o como um bloquista "de fato e gravata".

"Vejo a declaração do João Cotrim de Figueiredo com naturalidade, de que, como é provável, eu esteja na segunda volta e o [outro] candidato seja o António José Seguro, que esses apoios possam manifestar-se e que isso possa acontecer. Eu também procurarei evitar ao máximo que haja um presidente socialista", afirmou André Ventura em Vila Real.

Em Arouca, no distrito de Aveiro, Henrique Gouveia e Melo disse não estar surpreendido com um eventual apoio de Cotrim de Figueiredo a André Ventura, na segunda volta, e afirmou que já nada o surpreende, pois já viu acontecer todo o tipo de estratégias.

"Já não fico surpreendido com nada [..]. Já vi desde umas eleições que deveriam ser presidenciais transformarem-se em umas eleições, quase, umas segundas legislativas, e já vi todo o tipo de táticas e estratégias. Portanto, já nada me surpreende", afirmou.

Também Jorge Pinto disse que o entristece, mas não surpreende, ver Cotrim de Figueiredo a não excluir o apoio a Ventura numa segunda volta, acusando o liberal de abdicar dos seus princípios por calculismo.

"Se há alguém que tem falado contra a nossa democracia é André Ventura. Que João Cotrim de Figueiredo esteja confortável com isso e que assuma que poderia votar nele, a mim entristece-me, mas na verdade não me surpreende, porque os pontos de contacto entre João Cotrim de Figueiredo e a Iniciativa Liberal e o Chega e André Ventura, são vários", afirmou o candidato apoiado pelo Livre, em Lisboa.

Já Luís Marques Mendes disse estar preparado para mais quatro semanas de campanha e acusou Cotrim de Figueiredo de ter admitido a inutilidade de votar em si.

"Cotrim de Figueiredo, ao dizer o que disse, está no fundo a reconhecer que não vai à segunda volta. Está a reconhecer aquilo que muita gente diz, que um voto na candidatura da Iniciativa Liberal é um voto inútil, inútil, porque não vai passar à segunda volta, porque não vai ganhar", afirmou o candidato apoiado por PSD e CDS-PP no final de uma visita à feira de Paredes.

No Seixal, Catarina Martins voltou a apelar ao voto por convicção no domingo, afirmando que "está tudo em aberto" para uma eventual segunda volta, na qual assegura que votará "sempre contra a indecência".

A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda voltou a afirmar que "está tudo em aberto", mas antecipou que no caso de não ser um dos dois nomes a votos nessa segunda volta, há opções que exclui à partida, ao contrário de João Cotrim Figueiredo.

Em Elvas, António Filipe optou por afirmar que a segunda volta das eleições presidenciais só existe depois de contados os votos da primeira volta que se realiza no domingo.

António José Seguro, que hoje contou com o apoio do ex-líder do PS Pedro Nuno Santos, mostrou-se contente com este apoio e sublinhou que se junta a outros que vêm da direita ou do centro e que todos são bem recebidos.

Já sobre se o apoio da esquerda à sua candidatura tem ficado resolvido ao longo da campanha, Seguro defendeu que "só estará resolvida com o voto no dia 18" e aproveitou para voltar a um apelo à concentração de voto que tem feito ao longo destes dias.